В Выборге обсудили проектные решения по капремонту путепровода вблизи ВСЗ

Участниками диалога стали представители Выборгского судостроительного завода, проектной организации и комитета по дорожному хозяйству районной администрации.

После публичных слушаний по проекту капитального ремонта путепровода вблизи ВСЗ на трассе "Выборг – Приморск – Зеленогорск" обсуждение проектных решений состоялось в администрации Выборгского района.

Участниками диалога стали представители Выборгского судостроительного завода, проектной организации и комитета по дорожному хозяйству районной администрации. Провел совещание заместитель главы администрации Дмитрий Самойленко.

Детально рассматривались проектные решения с акцентом на обеспечение бесперебойного автобусного движения и сохранения экономических интересов предприятия на период ремонтных работ. Представители ВСЗ выразили ряд предложений по организации транспортного потока.

"У нас есть сомнение в том, что будет обеспечено запланированное реверсивное движение на время ремонта путепровода – в документации мы этого не увидели. Если возникнут "пробки" и автомобильное движение остановится, будут задержки в поставках оборудования на завод. Для нашего рабочего процесса необходимо сохранить темп доставки грузов и персонала на завод", - отметил исполняющий обязанности технического директора ПАО "ВСЗ" Александр Ермаков.

Напомним, что с весны 2017 года путепровод у судостроительного завода над железнодорожной веткой, ведущей в порт, работает в ограниченном режиме – движение грузовому транспорту запрещено, легковые автомобили и пассажирские автобусы проезжают в реверсивном режиме.

Ремонт путепровода запланировано выполнять поэтапно: укрепить сначала одну половину путепровода, затем вторую. При этом сохраняя реверсивное движение.

В протокол совещания внесены замечания и предложения по проекту. Администрацией Выборгского района и руководством Выборгского судостроительного завода будут также направлены предложения по организации автомобильного потока на период ремонта путепровода в Ленавтодор.

"В протоколе будет указано сделать все необходимые согласования с РЖД, поскольку будет задействован переезд через железную дорогу для пропуска спецтранспорта и спецтехники для выполнения ремонтных работ. Также необходимо, чтобы было обеспечено круглосуточное реверсивное движение с шириной проезжей части не менее 3,75 метра и организацией движения посредством светофорного поста", - отметил заместитель главы администрации Дмитрий Самойленко.

Необходимо отразить в проекте детально: как будет организовано и осуществляться движение автотранспорта на время производства работ по ремонту путепровода ( с учетом того, что необходимо сохранить бесперебойное движение).

Разработчики проекта при подготовке проектной документации к прохождению государственной экспертизы представят варианты устранения замечаний и обоснование, в случае их отклонений.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО