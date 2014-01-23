В Выборге обновят центральный водовод

Полное прекращение водоснабжения будет только в микрорайоне Кировские Дачи. На остальных участках работы выполнят при понижении давления на водоводе.

Администрация Выборгского района согласовала проведение работ на магистральном водоводе Выборга при обеспечении максимально приемлемых условий для жителей. Вместо отключения холодного водоснабжения во всем городе мероприятия запланировано выполнить в 2 этапа. Полное прекращение водоснабжения будет только в микрорайоне Кировские Дачи. На остальных участках работы выполнят при понижении давления на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Выборгский производственный участок Леноблводоканала заменит задвижки на магистральном водоводе. Это позволит в дальнейшем не отключать весь город при проведении работ на данном объекте.

Водоснабжение в микрорайоне Кировские Дачи будет прекращено с 22:00 26 августа до 7:00 27 августа. В зону отключения попадают жилые дома по ул. Статской, Защитной, Современной, Лесхозной, Светогорском пер., Светогорском шоссе.

Понижение давления планируется в мкр. Петровский (п. Выборгский, п. Северный, п. Петровский, п. Гвардейский). В исторической части Выборга понижение давления запланировано в границах ул. Пионерской, Титова, Южного Вала, Северного Вала. В зону отключения попадают социальные объекты - Выборгская межрайонная больница и Военный клинический госпиталь № 442.

Второй этап работ состоится 30 августа с 22:00 до 07:00. Понижение давления планируется в центральной и исторической частях города, в границах ул. Куйбышева, Батарейной, Морской набережной, Южного Вала, Северного Вала, Ленинградского пр.

Для обеспечения питьевой водой социально значимых объектов и жителей города будет осуществляться подвоз воды специализированным транспортом.

Заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко дал поручение профильным комитетам направить уведомления в управляющие организации и ТСЖ, чтобы они проинформировали жителей. График расстановки автоцистерн будет размещен дополнительно.

Ранее стало известно, что Выборг готов к отопительному сезону на 76,5%.

Фото: Piter.tv