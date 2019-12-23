В Выборге объекты капитального ремонта подвергаются нападениям вандалов

После каждого случая представители компании обращаются в правоохранительные органы.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Выборге не дает спокойно спать вандалам. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек перерезал кабель, ведущий к главному распределительному щитку (ГРЩ) на Ленинградском шоссе дом 1.

На восстановление электроснабжения объекта уходит почти целый день, в результате 40 человек сидят без работы. Почти по каждому случаю вандализма мы пишем заявление в полицию. - рассказали в компании.

По словам представителя компании "Неолик", производящей ремонтные работы в подвале дома на Леншоссе 1, это уже четвертый случай вандализма на этом объекте, всего же количество подобных "актов" по городу на объектах компании уже давно перевалило за несколько десятков.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что после обращений граждан оконечность Смоляного мыса открыли для автомобилистов.

Видео: Piter.TV