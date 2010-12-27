В Выборге начинается цикл концертов "Встречи с музыкой"

Концерты будут проходить на трех площадках: в соборе святых Петра и Павла, городском Доме культуры и в гимназии г. Выборга.

5 октября абонемент "Встречи с музыкой" открывает XII сезон, который продолжится до апреля 2020 года.

Концерты будут проходить на трех площадках: в соборе святых Петра и Павла, городском Доме культуры и в гимназии г. Выборга.

Уже в эту субботу с программой, посвященной Г. Свиридову, "Любовь святая" перед выборжцами выступит Народный самодеятельный коллектив Ленинградского областного колледжа культуры и искусства камерный хор "Alma Mater". Начало в 16.00.

Билеты можно приобрести в кассах Дворца культуры (ул. Советская, д. 16).

Справки по телефону: 8 (81378) 2-49-40, 2-10-42, 2-03-23.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО