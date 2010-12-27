В Выборге начался ремонт автомобильной дороги по улице Западной

На сегодняшний день проводится расчистка полосы отвода дороги от деревьев и кустарников.

Начинается ремонт автомобильной дороги по ул. Западной. На месте производства работ состоялась выездная рабочая встреча представителей районной администрации с подрядной организацией.

В ходе ремонтных работ будет реализован целый комплекс мероприятий: дорожникам предстоит выполнить переустройство водопропускных труб, устройство основания дороги, замену старого асфальтного покрытия на новое и др. На эти цели из местного бюджета было выделено 16, 5 млн. рублей.

Подрядчиком на объекте выступает ООО "Дорожно-строительная компания п. Рощино".

Срок проведения работ, согласно контракту, 60 дней. Завершить ремонт дорожного полотна протяженностью порядка 900 м планируется в конце сентября 2019 года.

На сегодняшний день проводится расчистка полосы отвода дороги от деревьев и кустарников.

"Мы посмотрели все технически сложные моменты, определили самые проблемные участки, провели разбивку дороги и в ближайшие дни подрядчик приступит к строительно-монтажным работам, - сказал заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Самойленко. - Данная подрядная организация имеет большой опыт ремонта дорог, администрация со своей стороны берет на контроль качество проделанных работ и выполнение всех гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом".

Отметим, для удобства местных жителей запланирована установка временных заездных карманов, которые позволят автобусам совершать остановку.

В следующем году планируется устройство остановочных павильонов, пешеходных тротуаров и уличного освещения.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО