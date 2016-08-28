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В Выборге мобильные прививочные бригады изменили места стоянки
Сегодня, 12:33
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге мобильные прививочные бригады изменили места стоянки

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Новое местоположение действует с 16 октября.

В Выборге работают мобильные пункты для вакцинации от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района Ленобласти.

Адреса пунктов изменились с 16 октября.

Сделать прививку можно будет на Транспортной улице у дома 1 по понедельникам, вторникам и средам. А на улице Железнодорожный тупик у дома 4 – по четвергам и пятницам. Работа мобильных пунктов будет осуществляться с 12:00 до 15:00.

Ранее сообщалось, что около 1 млн петербуржцев вакцинированы от гриппа.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, ленобласть, прививка
Категории: Лента новостей, Общество, Здоровье, Новости Ленинградской области,

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