В Выборге мобильные прививочные бригады изменили места стоянки

Новое местоположение действует с 16 октября.

В Выборге работают мобильные пункты для вакцинации от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района Ленобласти.

Адреса пунктов изменились с 16 октября.

Сделать прививку можно будет на Транспортной улице у дома 1 по понедельникам, вторникам и средам. А на улице Железнодорожный тупик у дома 4 – по четвергам и пятницам. Работа мобильных пунктов будет осуществляться с 12:00 до 15:00.

Ранее сообщалось, что около 1 млн петербуржцев вакцинированы от гриппа.

Фото: Piter.TV