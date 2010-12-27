В Выборге фонд капремонта выдал предписания подрядчикам по капремонту

Профильной комиссией поведена фотофиксация произведенных предыдущим подрядчиком работ по капремонту, составлены акты с замечаниями и предписания по устранению нарушений.

В минувшую пятницу, 9 ноября, в Выборге профильной комиссией поведена фотофиксация произведенных предыдущим подрядчиком работ по капремонту, составлены акты с замечаниями и предписания по устранению нарушений. В состав комиссии входили представители Фонда капитального ремонта, администрации Выборгского района, подрядчики, собственники и архитектурный надзор, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Комиссия осмотрела чердачные помещения домов — объектов культурного наследия. Предыдущий подрядчик не справился со своими обязанностями и покинул объекты. При этом он остался должен рабочим и поставщикам строительных материалов. Исправлять и доводить до конца начатое будет новая подрядная организация. На данный момент она завершает работы на других домах — объектах культурного наследия в Выборге.

В доме по проспекту Ленина, 20 из-за ошибки предыдущего подрядчика на кровле предписано переделать всю стропильную систему, заново ремонтировать фасад здания, устанавливать отливы. Работы на фасаде начнутся весной. В доме № 25 по улице Суворова капитальный ремонт также будет продолжен, основные мероприятия пройдут в теплое время года. Планируется отремонтировать кровлю, фасад, отреставрировать гранитные элементы. В настоящий момент с фасада дома убирают строительные леса, ведётся подготовка к вывозу мусора. С ноября по декабрь планируется завершить работы по ремонту кровли и замене окон в местах общего пользования.

Устранение всех замечаний и компенсацию гражданам за повреждённое имущество подрядчик производит за свой счёт.

Как сообщает руководство Фонда, оплата подрядчику производится только по факту приёмки комиссией выполненных работ. В комиссию по приёмке входят:

- представитель собственников;

- представитель управляющей компании;

- представитель органа МСУ;

- технический надзор;

- специалист отдела контроля качества производства работ Фонда капитального ремонта.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО