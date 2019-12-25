В Выборге демонтируют детские площадки

Значительная часть игрового оборудования устарела.

Сегодня, 18 августа в Выборге прошла проверка детских площадок на соответствие требованиям безопасности. Комиссия в составе представителей администрации, службы заказчика и обслуживающих компаний осмотрела детские игровые зоны.

По словам специалиста отдела благоустройства администрации МО "Выборгский район", в городе 237 площадок. Большая часть оборудования установлена еще в советское время и не соответствует новым правилам. Площадки, которые отслужили свой срок, подлежат демонтажу.

Сломанное или имеющее недостатки игровое оборудование специалисты восстанавливают. Если оборудование не подлежит ремонту, то его убирают и устанавливают новое в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

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Фото: Piter.TV.