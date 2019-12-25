Молодежь Рощино продолжает трудовое лето

Акция «Трудовое лето» проходит в городском поселении уже несколько лет.

В муниципальных образованиях Выборгского района продолжается работа летних трудовых бригад, в которых задействованы подростки от 14 до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

В рамках акции "Трудовое лето" на благоустройстве Рощино трудятся 54 подростка, 15 из которых – члены Губернаторского молодежного отряда.

По словам главы администрации МО "Рощинское городское поселение" Валерия Савинова, совместная деятельность способствует более бережному отношению ребят к чистоте и порядку в своих поселках, уважению, и к своему труду, и к труду других людей.

Ребята не только занимаются работами по уборке и благоустройству территорий, но и участвуют в обширной познавательно-развлекательной программе.

Отметим, что ребята из состава трудовых отрядов принимают участие в организации и проведении спортивных и культурно-массовых мероприятиях в Рощино.

Ранее мы писали о том, что в Выборге начался ремонт крыши исторического здания школы №7.

Фото: администрация МО "Выборгский район".