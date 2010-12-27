В Выборге чествовали ветеранов педагогического труда

Со словами благодарности и признательности к ветеранам педагогического труда обратилась председатель комитета образования Выборгского района Ольга Карвелис.

В Выборгском районе прошла череда мероприятий, приуроченных ко Дню учителя, который в России ежегодно отмечают в начале октября.

Так, накануне, в актовом зале школы №10 нашего города состоялся праздник для педагогов-ветеранов. Здесь, по традиции, собрались учителя старшего поколения, школьники и их родители, представители районной администрации и другие.

Со словами благодарности и признательности к ветеранам педагогического труда обратилась председатель комитета образования Выборгского района Ольга Карвелис: "Для современного учителя вы – пример преданной любви к своему делу, наставники, которые долгие годы своим трудом, творчеством и энтузиазмом развивал сферу образования Выборгского района. И сегодня школа достигает высокие результаты, благодаря фундаменту, который заложили вы в свое время".

Также с профессиональным праздником своих коллег поздравила директор общеобразовательного учреждения Ольга Лобанкова.

Юные воспитанники выборгских творческих коллективов и детской цирковой студии представили гостям праздника свои яркие номера.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО