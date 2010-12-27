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В Выборге бездомный зарезал девушку в ее доме
22 октября, 10:33
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KaterinaKono13
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В Выборге бездомный зарезал девушку в ее доме

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Потерпевшую пытались спасти, однако девушка скончалась. На теле убитой было найдено множество резаных ран.

В минувшую пятницу, 19 октября, в Выборге мужчина без определённого места жительство убил девушку. Об этом сообщает сетевое издание Gazeta.Spb со сссылкой на правоохранительные службы. 

Трагедия произошла в частной квартире убитой. По предварительной версии, бездомный пришел в гости к своей знакомой, проживавшей в доме на улице Гвардейской. Как предполагает следствие, бомж напал на хозяйку квартиры с ножом в руках, нанеся ей множество резаных ран.

Потерпевшую пытались спасти, однако безрезультатно, девушка скончалась. Также известно, что в квартире, помимо ныне убитой и бездомного, находился еще один мужчина. В результате нападения, он также пострадал. Мужчину госпитализировали с серьёзными травмами.

В настоящее время по данному инциденту возбуждено уголовное дело. Выяснить все обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам полиции. 

Источник: сетевое издание Gazeta.Spb

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Категории: Выборг Новости Выборгского района Происшествия Лента новостей Криминальные происшествия

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