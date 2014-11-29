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В Выборге Hyundai сбил 8-летнего мальчика
Сегодня, 14:47
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В Выборге Hyundai сбил 8-летнего мальчика

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В момент ДТП ребенок ехал на велосипеде.

В пятницу, 13 мая, в Выборге иномарка переехала мальчика на велосипеде. Инцидент произошел на Круговой улице в 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

За рулем автомобиля Hyundai находился 20-летний водитель. Машина влетела в ребенка, когда тот ехал на двухколесном транспорте во встречном направлении без сопровождения родителей. В результате случившегося мальчик остался жив, но попал в больницу. 

По факту случившегося началась проверка. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv: второклассник на роликах и старшеклассник на самокате столкнулись на Южной дороге.

Фото: Pexels

Теги: hyundai, выборг, мальчика сбила машина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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