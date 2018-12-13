В Веселом Поселке жители жалуются на клещей около детских садов и школ

Петербуржцы снимают клещей с домашних животных. Многие беспокоятся о том, что вредители нападут на детей.

В Невском районе Петербурга местные жители заметили клещей рядом с социально значимыми объектами. По данным очевидцев. опасные насекомые расплодились на пересечении улицы Подвойского и Товарищеского проспекта. О проблеме первая заявила женщина, которая гуляла с собакой.

Друзья, эту ужас какой-то! Сейчас сняла с собаки клеща! Причем мы два дня даже в парк не ходили, гуляли только возле дома! комментирует ситуацию пострадавшая

Инцидент произошел днем 5 мая. Женщина отметила, что в непосредственной близости от места находятся медицинские центры, школа, детский сад и игровая площадка. В социальных сетях пользователи посоветовали петербурженке нести клеща на экспертизу, чтобы исключить заражение боррелиозом.

Звоните в МЧС, обязательно огородите территорию, поставьте по периметру патруль, лучше с огнеметчиком, всех, кто выйдет из огражденной территории, сразу пакуйте в пакеты и в обработку! смеются над ситуацией в соцсети "Вконтакте"

Напомним, что на данный момент от укусов клещей в Северной столице пострадали около сотни человек. Ни один из них не заразился боррелиозом, но один из пациентов получил энцефалит.

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Фото: Вконтакте/Веселый поселок