В Веселом Поселке на чёрной лестнице нашли тело подростка

Полиция изучает ноутбук и смартфон погибшего.

В Невском районе Петербурга следствие выясняет обстоятельства гибели подростка. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Мастер лифтовой компании нашел на черной лестнице между 22 и 23 этажами в доме 79/4 по проспекту Большевиков тело подростка. Там же была найдена верёвка. Сотрудники полиции установили личность погибшего – это 16-летний местный житель, который нигде не учился.

Полиция изучает ноутбук и смартфон погибшего, его 38-летний отец – водитель, 23-летняя мачеха – работник сетевого магазина.

В Тосненском районе обнаружили труп мигранта с пробитой головой.

Фото:Piter.TV