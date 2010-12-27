В Тосненском районе обнаружили труп мигранта с пробитой головой

Рядом с телом стоял пустующий "КамАЗ".

Ранним утром субботы, 23 ноября, в полицию Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение, что у трассы M-11 обнаружено тело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и 47 региону.

Покойный оказался 43-летним уроженцем Киргизии. По предварительным данным, он приехал в РФ для заработков около года назад. Его тело обнаружили под мостом рядом с поселком Ям-Ижора. Также правоохранители заметили стоящий рядом открытый "КамАЗ".

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности происшествия выясняются.

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Фото: Pixabay.com