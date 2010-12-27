Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Веселом Поселке местный житель "заминировал" съемную квартиру и пропал
Сегодня, 10:09
0
lesjasap
188

В Веселом Поселке местный житель "заминировал" съемную квартиру и пропал

0
 
 

В Ленобласти мужчина решил сообщить полиции заложенной бомбе в собственном жилье.

Житель Веселого Поселка сообщил о заминировании хозяйке квартиры, чье помещение он снимал, а после исчез  из зоны действия сети. 
 
Инцидент произошел в ночь на 10 ноября. Сообщается, что молодой безработный мужчина позвонил диспетчеру и сообщил о том, что в жилом помещении по адресу Тихорецкий проспект, дом 25 корпус 2 находится взрывное устройство. По его словам, он лично подложил устройство в съемную квартиру. 
 
Оперативники выяснили личность звонившего. Им оказался 34-летний мужчина, который арендует квартиру для своей 29-летней любовницы. Хозяйкой помещения является пожилая петербурженка. Правоохранительные органы вместе с пенсионеркой попали внутрь помещения, но не обнаружили опасных объектов. Сообщается, что эвакуация жильцов не проводилась.
 
Сотрудники полиции разыскивают телефонного “террориста”. Его мобильный в настоящее время не доступен. Мотивы преступника пока что неизвестны.
Теги: веселый поселок , минирование , террорист , шутка
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5