В Веселом Поселке местный житель "заминировал" съемную квартиру и пропал

В Ленобласти мужчина решил сообщить полиции заложенной бомбе в собственном жилье.

Житель Веселого Поселка сообщил о заминировании хозяйке квартиры, чье помещение он снимал, а после исчез из зоны действия сети.

Инцидент произошел в ночь на 10 ноября. Сообщается, что молодой безработный мужчина позвонил диспетчеру и сообщил о том, что в жилом помещении по адресу Тихорецкий проспект, дом 25 корпус 2 находится взрывное устройство. По его словам, он лично подложил устройство в съемную квартиру.

Оперативники выяснили личность звонившего. Им оказался 34-летний мужчина, который арендует квартиру для своей 29-летней любовницы. Хозяйкой помещения является пожилая петербурженка. Правоохранительные органы вместе с пенсионеркой попали внутрь помещения, но не обнаружили опасных объектов. Сообщается, что эвакуация жильцов не проводилась.

Сотрудники полиции разыскивают телефонного “террориста”. Его мобильный в настоящее время не доступен. Мотивы преступника пока что неизвестны.