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В Веселом Поселке неизвестный прохожий отстрелил кавказцу гениталии
Сегодня, 13:08
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lesjasap
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В Веселом Поселке неизвестный прохожий отстрелил кавказцу гениталии

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В Невском районе неизвестный мужчина выстрелил в кавказца несколько раз.

В Невском районе Петербурга утром 1 января кавказцу отстрелили гениталии. Инцидент произошел около половины восьмого утра.
 
Сообщается, что пострадавшего госпитализировали с улицы Подвойского у дома номер 32. Его доставили в Александровскую больницу. В настоящее время 22-летний пациент находится в тяжелом состоянии. Известно, что помимо выстрелов в паховую область, у молодого человека есть огнестрельные раны и ушибы груди и ушиб передней брюшной стенки. 
 
Мужчина не знает личности нападавшего. Расследованием дела занимаются специалисты. 
Теги: александровская больница , веселый поселок , выстрелы , гениталии , кавказец , невский район , улица подвойского
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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