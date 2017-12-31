В Веселом Поселке неизвестный прохожий отстрелил кавказцу гениталии

В Невском районе неизвестный мужчина выстрелил в кавказца несколько раз.

В Невском районе Петербурга утром 1 января кавказцу отстрелили гениталии. Инцидент произошел около половины восьмого утра.

Сообщается, что пострадавшего госпитализировали с улицы Подвойского у дома номер 32. Его доставили в Александровскую больницу. В настоящее время 22-летний пациент находится в тяжелом состоянии. Известно, что помимо выстрелов в паховую область, у молодого человека есть огнестрельные раны и ушибы груди и ушиб передней брюшной стенки.

Мужчина не знает личности нападавшего. Расследованием дела занимаются специалисты.