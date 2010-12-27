Воспитанники детских воскресных школ пройдут Крестным ходом от Исаакиевского собора

В Вербное воскресение петербургские дети пройдут Крестным ходом.

В Исаакиевском соборе православные прихожане отпразднуют Вербное воскресенье. Начало мероприятия запланировано на 9 утра 1 апреля, а богослужение продлится до полудня.

После литургии в рамках события петербургские дети совершат Крестный ход. Все участники шествия являются воспитанниками воскресных школ. Из-за этого маршруты общественного транспорта временно изменят свои остановки и направления. Представители Комитета по транспорту рассказали, что ситуация коснется автобусов 3,10, 22, 27, 70, 71, 100, а также троллейбусов 5 и 22. Некоторые коммерческие транспортные средства также внесут изменения при движении по перекрытому участку дороги.

Отметим, что богослужение в Северной столице проведет митрополит Варсонофий. Специально для проведения литургии в Исаакиевский собор доставят пальмовые ветви.

