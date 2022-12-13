В Венгрии заявили, что резолюция ЕП о поставках вооружений на Украину ведет к эскалации

Чаба Домотор негативно оценил документ, принятый европейскими депутатами.

В Венгрии заявили, что резолюция Европейского парламента о поставках вооружений на Украину ведет к эскалации конфликта в регионе. С соответствующим заявлением в видеообращении к подписчикам в социальных сетях обратился заместитель руководителя администрации премьер-министра страны Чаба Домотор. Чиновник прокомментировал документ, который европейские законодатели одобрили во время очередного заседания в Брюсселе. Он напомнил, что в седьмом пункте говорится о том, что военная помощь киевскому режиму со стороны Евросоюза должна быть увеличена и ускорена. В 26-ом пункте резолюции упоминается о призыве к полному эмбарго на российское ископаемое топливо и уран. Речь идет о полном запрете на поставки природного газа и ядерного топлива в дополнении к уже "запрещенной" нефти.

Конкретный перечень: больше танков, больше бронемашин и больше боеприпасов, затем истребители и ракетные системы дальнего действия. Это - что угодно, только не призыв к миру. Скорее, это большой шаг к эскалации. Чаба Домотор, венгерский чиновник

В Венгрии выступили против попыток дискриминации ядерной энергетики.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Dömötör Csaba