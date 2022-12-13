Петер Сийрято напомнил об успешной работе АЭС "Пакш".

В Венгрии выступили против попыток дискриминации ядерной энергетики. Соответствующее заявление в ходе выступления на международной конференции в столице Азербайджана "Южный газовый коридор и зеленая энергетика" сделал министр по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник считает данное направление надежным и безопасным источником ресурсов. Он напомнил коллегам о том, что Будапешт уже на протяжении 40 лет успешно эксплуатирует АЭС "Пакш" и планирует создать при помощи "Росатома" дополнительно два новых энергетических блока к уже существующим четырем объектам

Безопасный, дешевый и устойчивый способ производства энергии, который может дать стране относительно высокую степень независимости от волатильности международных энергетических рынков. Венгрия решительно отвергает любые попытки негативной дискриминации ядерной энергетики. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал посла США не вмешиваться во внутренние дела страны.

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