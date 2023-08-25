В Венгрии после реставрации открылся мемориал, где похоронены около 1 400 советских солдат

В церемонии приняли участие российские, венгерские и другие иностранные дипломаты.

Открытие после реставрации советского воинского мемориала состоялось в городе Надьбайом на территории венгерской области Шомодь. Этот населенный пункт располагается в 200 километрах в юго-западном направлении от столицы страны Будапешта. Журналисты, присутствовавшие на торжественной церемонии, пояснили, что в мероприятии были задействованы сотрудники российских посольств, а также дипломаты из Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также представители венгерской общественности из Будапешта, Капошвара и Печа.

Дополнительно венок от посольства России возложили советник-посланник Тигран Гарибян и военный атташе Олег Смирнов. Специалисты зачитали приветственное слово от посла в Будапеште Евгения Станиславова. Дипломат отметил, что "наш долг - помнить о подвиге советских солдат, отдавших свои жизни в годы войны за свободу всего человечества". Далее венгерский полковник запаса Бела Пушкаш, который отвечает за воинские захоронения в администрации области Шомодь, подчеркнул собравшимся, что в свое время "останки героев Красной армии были с почестями преданы земле", поэтому сейчас они должны бережно охраняться.

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