Его госпитализировали из-за того, что у него 10 дней сохранялись симптомы коронавирусной инфекции.

В Великобритании рассказали о состоянии Бориса Джонсона на реанимации. По словам замминистра здравоохранения Эдварда Аргара, сейчас состояние премьер-министра страны оценивается как стабильное.

Он комфортно себя чувствует, он в хорошем настроении, - отметил Аргар.

Он добавил, что Джонсона до сих пор не подключили к аппарату ИВЛ. Премьер находится в отделении интенсивной терапии — для наблюдения у врачей.

Бориса Джонсона госпитализировали из-за того, что у него 10 дней сохранялись симптомы коронавирусной инфекции.

Ранее британского премьера с коронавирусом перевели в интенсивную терапию.

Видео: Twitter/Boris Johnson #StayHomeSaveLives