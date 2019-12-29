В Великобритании сообщили о дилемме из-за Парада Победы в Москве

Идет разговор об уместности принятия приглашения из-за военных действий Москвы.

Британские СМИ рассказали о возникшей у правительства дилемме вокруг Парада Победы в Москве. По словам журналиста Джулиана Боргера, руководители думают над приглашением России.

Так, идет разговор об уместности принятия приглашения из-за военных действий Москвы. Кроме того, власти стран не знают, кого отправлять в Москву в качестве официальных лиц. Обсуждение данного вопроса ведется в США и Великобритании, но общего решения так и не принято.

Напомним, ранее президент Франции принял приглашение Москвы на празднование Дня победы.