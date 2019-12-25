В Великобритании на 5 день карантина супруг убил жену

Пара прожила "душа в душу" 45 лет.

В своем доме в Великобритании была убита 67-летняя женщина.

Издание Daily Mail сообщает, в субботу 27 марта в своем доме в городе Кумбран с тяжелой травмой головы была обнаружена хозяйка дома, 67-летняя бывшая работница школьной столовой. Женщину госпитализировали, но, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось. От полученных травм пожилая женщина скончалась.

Под подозрение в убийстве попал 69-летний муж женщины, с которым женщина прожила бок о бок 45 лет. Соседи пары отметили, что супруги были очень преданны друг друга, и для все это известие стало шоком. Уточняется, что убийство произошло на 5 день строгих карантинных мер из-за коронавируса.

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