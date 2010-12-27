В Великих Луках пенсионерка обманула бармена на пять тысяч рублей

Пожилая мошенница украла деньги у кафе.

Правоохранительным органам удалось задержать мошенницу пенсионного возраста. Как стало известно следствию, 28 августа около полудня бабушка обманула доверчивого и невнимательного бармена в кафе.

В закусочной на улице Некрасова в Великих Луках пожилая женщина сделала заказ на 150 рублей. После обеда старушка расплатилась с сотрудницей заведения пятитысячной купюрой, которую положила на стол, а затем быстро убрала деньги обратно в сумочку. Бармен этого не заметила и выдала бабушке сдачу в 4850 рублей.

Только через час работница кафе поняла, что ее обманули. Полиция нашла мошенницу. Ей оказалась пенсионерка 1937 года рождения. Представители ведомства сообщили, что деньги злоумышленница вернула в полном размере.