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В Великих Луках пенсионерка обманула бармена на пять тысяч рублей
Сегодня, 11:51
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lesjasap
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В Великих Луках пенсионерка обманула бармена на пять тысяч рублей

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Пожилая мошенница украла деньги у кафе.

Правоохранительным органам удалось задержать мошенницу пенсионного возраста. Как стало известно следствию, 28 августа около полудня бабушка обманула доверчивого и невнимательного бармена в кафе. 
 
В закусочной на улице Некрасова в Великих Луках пожилая женщина сделала заказ на 150 рублей. После обеда старушка расплатилась с сотрудницей заведения пятитысячной купюрой, которую положила на стол, а затем быстро убрала деньги обратно в сумочку. Бармен этого не заметила и выдала бабушке сдачу в 4850 рублей. 
 
Только через час работница кафе поняла, что ее обманули. Полиция нашла мошенницу. Ей оказалась пенсионерка 1937 года рождения. Представители ведомства сообщили, что деньги злоумышленница вернула в полном размере.
Теги: мошенничество , обман , пенсионерка
Категории: Новости СПб

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