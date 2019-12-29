В Василеостровском районе ссора закончилась стрельбой из пистолета

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 февраля гражданин Узбекистана обратился с заявлением в полицию.
Он утверждал, что у дома №33 по ул. Одоевского малознакомый мужчина во время внезапно возникшей ссоры выстрелил в него из травматического пистолета и скрылся.
Известно, что пострадавший сам обратился в травмпункт Василеостровского района с огнестрельной раной грудной клетки. Мужчину в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.
Сейчас полиция разыскивает преступника. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Колпино два пьяных друга открыли стрельбу.
Фото: Pixabay
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