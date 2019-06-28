В пятницу, 28 июня, в Василеостровском районе сбили молодого человека на мотоцикле. Об этом сообщаю горожане в соцсетях.
Инцидент произошел на 9-й линии В.О. Причина из-за которой произошла авария устанавливается. О состоянии молодого человека ничего неизвестно.
В любом случае виноват мотоцикл. Если поворачивала и он ехал справа,- нарушал он. Закон для мотоциклистов,- не едь правее правого и левее левого это сохранит тебе жизнь и деньги. Вариант два. Он ехал сзади справа, то держи дистанцию
заявляют горожане
На кадрах видно, что на месте работают сотрудники пожарных служб, МЧС и полицейские.
Ранее мы сообщали о том, что водитель во время эпилептического припадка снес светофор в Приморском районе.
Видео:дтп и чп петербург/вк
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