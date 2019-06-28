Инцидент произошел на 9-й линии В.О.

В пятницу, 28 июня, в Василеостровском районе сбили молодого человека на мотоцикле. Об этом сообщаю горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на 9-й линии В.О. Причина из-за которой произошла авария устанавливается. О состоянии молодого человека ничего неизвестно.

В любом случае виноват мотоцикл. Если поворачивала и он ехал справа,- нарушал он. Закон для мотоциклистов,- не едь правее правого и левее левого это сохранит тебе жизнь и деньги. Вариант два. Он ехал сзади справа, то держи дистанцию заявляют горожане

На кадрах видно, что на месте работают сотрудники пожарных служб, МЧС и полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что водитель во время эпилептического припадка снес светофор в Приморском районе.

Видео:дтп и чп петербург/вк