Водитель во время эпилептического припадка снес светофор в Приморском районе

На место происшествия приехала машина реанимации.

Днем 28 июня в Приморском районе Петербурга случилось серьезное ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке Стародеревенской улицы и Савушкина водитель иномарки врезался в светофор. В этот момент у него был эпилептический припадок. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что машина сломала металлическое ограждение, врезалась в столб и практически снесла светофор с него. Иномарка почти не пострадала.

На место ДТП приехала машина реанимации. Медики пытаются откачать водителя. Подробности не сообщаются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб