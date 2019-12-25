В Василеостровском районе из окна выпал мужчина

На место случившегося прибыли сотрудники Следственного комитета.

В ночь на понедельник, 23 мая, на Васильевском острове из окна выпал человек. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Трагедия произошла на территории ЖК "Тихая Гавань". Горожанин получил серьезные травмы. На место случившегося прибыли сотрудники "скорой помощи", однако они нашли уже бездыханное тело. Чуть позже жители микрорайона увидели из окон сотрудников Следственного комитета. Подробности уточняются.

Сообщили о включенном телефоне рядом с телом. На месте службы. Модест Ельцин, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург