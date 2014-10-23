В Вашингтоне мужчина рассказал о бомбе возле Капитолия и сдался полиции

Бывшая жена подозреваемого рассказала, что он страдает шизофренией.

Мужчина, припарковавшийся возле Библиотеки конгресса США в Вашингтоне заявил о бомбе и сдался полиции. Об этом сообщает телеканал NBC.

По информации телеканала, мужчина из машины вышел сам, после этого его задержали. В настоящий момент неизвестно, действительно ли в автомобиле была взрывчатка. Расследование по данному делу продолжается.

Личность мужчины установили, он оказался жителем Северной Каролины и недавно потерял мать. Ему было предъявлено обвинение в уголовном преступлении.

Бывшая жена мужчины рассказала агентству Reuters, чо он страдает от шизофрении. По ее словам, мужчина неоднократно угрожал огнестрельным оружием ей и своей сестре, в том числе открывал огонь. В разводе они находятся уже восемь лет.

Видео: YouTube / The Young Turks, NBC News