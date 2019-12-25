В Валенсии коммунисты вывесили плакат со Сталиным на здании мэрии

Коммунисты Испании выступают против приравнивания коммунизма и нацизма в ЕС.

В Валенсии коммунисты вывесили плакат с руководителем Советского Союза Иосифом Сталиным на здании мэрии. Власти города заявили, что не имеют к произошедшему отношения. Они ссылаются на заявления о причастности к данной акции местной непарламентской Марксистко-ленинской партии (Партии коммунистического возрождения). Таким образом демонстранты выразили протест против политики уравнивания коммунизма и фашизма, которую проводят в Евросоюзе. Об инциденте сообщили журналисты из издания ABC.

В 2009 году ЕС издал резолюцию, в которой провозгласил 23 августа днем памяти жертв сталинизма и нацизма, тем самым в отвратительной форме попытавшись уравнять нацизм и коммунизм в рамках своей теории о тоталитаризме. заявили коммунисты Валенсии

Плакат смог провисеть на правительственном здании несколько минут. На нем был напечатан лозунг: "В защиту Сталина" и эмблема испанской партии, а также серп и молот. В собственном Twitter-аккаунте активисты заявили, что оберегают революционное наследие. Они полагают, что коммунизм смог сокрушить капитализм и нацизм.

В "Последнем адресе" ответили на претензии несогласных с установкой табличек жертвам политических репрессий.

Фото: Pixabay.com