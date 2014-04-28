В ВТБ объяснили, что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году

Эксперт раскрыл прогнозы по уровню инфляции в России.

Серьезного снижения ключевой ставки в текущем году не произойдет, вероятно, что в следующем году стоит ожидать движения вниз. Соответствующее заявление новостному агентству "Прайм" сделал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

2026 год начнется либо со ставкой 16,5%, либо 16, если на последнем в 2025 году заседании регулятор сделает россиянам новогодний сюрприз. Дальше будем двигаться к 13% на конец 2026 года. Дмитрий Пьянов, представитель ВТБ

Эксперт добавил, что втором полугодии 2026 года ситуация будет зависеть от темпов инфляции. Если показатели будут устойчиво снижаться, то в этом сценарии ключевая ставка быстро упадет до 13 процентов или даже ниже. Далее снижение будет сказываться на ставках по кредитам. В ВТБ заметили, что депозиты начнут дешеветь опережающими темпами в связи с тем, что кредитные организации будут закладывать ожидания дальнейшего регуляторного смягчения.

Госдолг Петербурга снизился до 71,2 млрд рублей после погашения бумаг.

Фото: Piter.tv