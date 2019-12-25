ВОЗ: требование вакцинации не должно быть условием при поездках за рубеж

Тарик Яшаревич призвал не плодить дискриминацию в мире.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что требование о вакцинации не должно быть условием при поездках за рубеж. Такое заявление на брифинге с журналистами в Женеве сделал официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич. Основанием для такой позиции эксперты видят неравенство в распределении препаратов для профилактики инфицирования от ковида. Они уверены, что не следует добавлять еще один пункт в дискриминации населения планеты.

ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок. Тарик Яшаревич, официальный представитель ВОЗ

При этом ВОЗ поддерживает введение странами "цифровой сертификации вакцин". Аналитики надеются на взаимное признание документации и технологических решений.

Глава ВОЗ считает, что мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19.

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