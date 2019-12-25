Единственный способ выработки коллективного иммунитета — массовая вакцинация.

В ВОЗ заявили, что антитела к COVID-19 есть у менее 10% населения мира. С заявлением выступила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Она ссылалась на 500 научных исследований очагов коронавируса по всему миру.

Сваминатан заявила, что единственный способ выработки коллективного иммунитета — массовая вакцинация.

Местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50–60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Сумия Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ

При этом, по её словам, это не означает, что в населённом пункте выработался коллективный иммунитет.

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