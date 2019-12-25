ВОЗ отслеживает ситуацию с птичьим гриппом в России

Мария ван Керкхове прокомментировала информацию о заражении россиян новым штаммом H5N8.

Всемирная организация здравоохранения отслеживает ситуацию с птичьим гриппом в России. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель ВОЗ Мари ван Керкхове. По данным эксперта, сейчас в стране наблюдается вспышка заболевания, но в случае необходимости будут приняты меры.

Мы отслеживаем любые угрозы человечеству в постоянном режиме, эта работа не прекращается. В том числе это касается и птичьего гриппа. Все мы сейчас говорим в основном о коронавирусе, но ВОЗ проводит работу и по всем другим направлениям. Другие угрозы нельзя терять из виду. Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ

Напомним, что 20 февраля ВОЗ получил от России уведомление о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А(H5N8). Пациентами стали семеро сотрудников птицефабрики. У них не проявились симптомы. Также в настоящее время отсутствует информация о дальнейшей передаче вируса.

Захарова: негатив в СМИ о миссии ВОЗ в Китае не способствует сотрудничеству.

Фото: WHO