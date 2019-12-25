ВОЗ отслеживает ситуацию с птичьим гриппом в России

Всемирная организация здравоохранения отслеживает ситуацию с птичьим гриппом в России. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель ВОЗ Мари ван Керкхове. По данным эксперта, сейчас в стране наблюдается вспышка заболевания, но в случае необходимости будут приняты меры.
Мы отслеживаем любые угрозы человечеству в постоянном режиме, эта работа не прекращается. В том числе это касается и птичьего гриппа. Все мы сейчас говорим в основном о коронавирусе, но ВОЗ проводит работу и по всем другим направлениям. Другие угрозы нельзя терять из виду.
Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ
Напомним, что 20 февраля ВОЗ получил от России уведомление о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А(H5N8). Пациентами стали семеро сотрудников птицефабрики. У них не проявились симптомы. Также в настоящее время отсутствует информация о дальнейшей передаче вируса.
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Фото: WHO
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