Захарова: негатив в СМИ о миссии ВОЗ в Китае не способствует сотрудничеству

В МИД рассказали о политизированных журналистских материалах о проверках ВОЗ.

Негатив в СМИ о миссии ВОЗ в Китае не способствует сотрудничеству стран в вопросе борьбы с пандемией COVID-19. Об этом во время пресс-конференции с журналистами в Москве сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Мы с сожалением констатируем, что в некоторых СМИ, зарубежных в первую очередь, появились комментарии относительно организации, результатов миссии ВОЗ в КНР. Мы отмечаем, что есть явно политизированные материалы на этот счет. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД России напомнили, что исследования Всемирной организации здравоохранения в Китае еще не завершены. В настоящее время материалы поездки из Уханя находятся в активной проработке и анализе.

В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной.

Фото: МИД России