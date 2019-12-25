  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: негатив в СМИ о миссии ВОЗ в Китае не способствует сотрудничеству
Сегодня, 13:52
158
lesjasap

Захарова: негатив в СМИ о миссии ВОЗ в Китае не способствует сотрудничеству

0 0

В МИД рассказали о политизированных журналистских материалах о проверках ВОЗ.

Негатив в СМИ о миссии ВОЗ в Китае не способствует сотрудничеству стран в вопросе борьбы с пандемией COVID-19. Об этом во время пресс-конференции с журналистами в Москве сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Мы с сожалением констатируем, что в некоторых СМИ, зарубежных в первую очередь, появились комментарии относительно организации, результатов миссии ВОЗ в КНР. Мы отмечаем, что есть явно политизированные материалы на этот счет.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД России напомнили, что исследования Всемирной организации здравоохранения в Китае еще не завершены. В настоящее время материалы поездки из Уханя находятся в активной проработке и анализе. 

В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной.

Фото: МИД России

Теги: воз, китай, мария захарова, мид, ухань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии