В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

Представитель ВОЗ считает, что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за распространения коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили вероятность повторного введения ограничений в России. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

На данный момент Вуйнович отказалась комментировать слухи. По ее мнению, необходимо обладать фактами. ВОЗ рекомендует России придерживаться стратегии по сдерживаю коронавируса. Однако эта стратегия должна быть обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей. Повторный ввод ограничений допустим с целью замедления передачи вируса, а также для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев.

ВОЗ рекомендует странам адаптировать ответные меры к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса. - Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ

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