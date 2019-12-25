  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России
Сегодня, 13:06
102
RipeHarvest

В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

0 0

Представитель ВОЗ считает, что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за распространения коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили вероятность повторного введения ограничений в России. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

На данный момент Вуйнович отказалась комментировать слухи. По ее мнению, необходимо обладать фактами. ВОЗ рекомендует России придерживаться стратегии по сдерживаю коронавируса. Однако эта стратегия должна быть обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей. Повторный ввод ограничений допустим с целью замедления передачи вируса, а также для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев.

ВОЗ рекомендует странам адаптировать ответные меры к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса.

- Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ

Ранее мы сообщили, что Тихановская попросила не рассматривать ее как будущего президента.

Фото: pixabay

Теги: мелита вуйнович, пандемия коронавируса в россии, представитель воз, россия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии