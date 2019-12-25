В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили вероятность повторного введения ограничений в России. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.
На данный момент Вуйнович отказалась комментировать слухи. По ее мнению, необходимо обладать фактами. ВОЗ рекомендует России придерживаться стратегии по сдерживаю коронавируса. Однако эта стратегия должна быть обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей. Повторный ввод ограничений допустим с целью замедления передачи вируса, а также для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев.
ВОЗ рекомендует странам адаптировать ответные меры к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса.
- Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ
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Фото: pixabay
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