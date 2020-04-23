Мелита Вуйнович рассказала о положительной статистике в отдельных регионах России.

В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом. Об этом рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в интервью журналистам "РИА Новостей". Специалист уверена, что введенные правительством ограничения по передвижению можно считать эффективными в борьбе против коронавируса.

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Мелита Вуйнович добавила, что текущие статистические данные по количеству новых зараженных "обнадеживают". Однако в отдельных регионах страны положительной динамики все еще нет. Вуйнович привела в пример Мурманскую область. В регионе за последние дни процент инфицированных вырос с 10 до 19.

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