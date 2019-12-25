В Усть-Луге "Уралхим" создал транспортную компанию

В Кингисеппском районе Ленобласти "Уралхим", один из крупнейших производителей минеральных удобрений, создал транспортную компанию в Усть-Луге. Об этом сообщает 47news.ru

В четверг, 2 сентября, появилась запись о создании ООО "Уралкалий-Транс" в информационной системе "СПАРК". Её уставный капитал составляет 500 тыс. рублей, основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. Компанию учредили АО "Балтийский балкерный терминал" (99%) и ООО "Сильвинит-Транспорт" (1%).

Конечным бенефициаром обоих является ПАО "Объединенная химическая компания "Уралхим" миллиардера Дмитрия Мазепина, один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, который занял по результатам прошлого года третье место после "Фосагро" и "Еврохима".

До сих пор "Уралхим" был представлен в нашем регионе только в Большом порту Санкт-Петербург в качестве владельца одного из стивидоров - "Балтийского балкерного терминала" (ББК), учредившего новую компанию. По данным Администрации морских портов Балтийского моря, в 2020 году ББК перевалил 6,4 млн тонн грузов, что составило чуть больше 10% всего грузооборота петербургского порта.

Ранее эксперт прокомментировал разрешение трем российским портам провозить "санкционку".

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