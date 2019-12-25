В Уссурийске маршрутка насмерть сбила на переходе 7-летнего мальчика

В сети опубликовано видео с моментом наезда на ребенка.

В Уссурийске маршрутка на скорости сбила 7-летнего мальчика.

Жуткое ДТП произошло сегодня утром, 25 декабря. 7-летний мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. На огромной скорости на ребенка на запрещающий сигнал светофора выскочила маршрутка. Мальчик пытался убежать, но микроавтобус сбил маленького школьника.

Ребенка в срочном порядке госпитализировали в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, жизнь ребенку спасти не удалось. Мальчик скончался в реанимационном отделении больницы.

МВД РФ по Приморскому краю сообщает, что за рулем смертоносной маршрутки №11 находился 60-летний водитель со стажем вождения 27 лет. В крови у мужчины алкоголя не обнаружено. За уходящий год за нарушения ПДД не попадался. Кроме того в этом ДТП пострадала 10-летняя пассажирка маршрутки, у которой диагностировало сотрясение мозга. После того, как маршрутка сбила мальчика, она врезалась в две попутные легковые иномарки.

По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будет проведен ряд экспертиз.

Фото: МВД РФ по Приморскому краю

Видео: Уссурийск@mark2