Мальчик ехал на самокате.

В Усолье водитель иномарки допустила наезд на школьника. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов в Иркутской области. Известно, что пострадал 10-летний мальчик. ДТП произошло вечером 16 сентября на одном из пешеходных переходов. Согласно предварительным сведениям сотрудников ГИБДД, водитель иномарки "Хонда Фит" допустила наезд на подростка, который пересекал проезжую часть на самокате. На момент аварии пятиклассник находился на улице без сопровождения взрослых. Ребенка госпитализировали в больницу с различными травмами.

В Крыму нетрезвый водитель пытался скрыться от ГИБДД.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области