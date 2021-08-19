В Ульяновске трамвай перерезал ноги мужчине

О состоянии пострадавшего на данный момент информации нет.

В Ульяновске местному жителю трамваем перерезало ноги. Кадры с инцидентом опубликованы в группе "ЧП Ульяновск" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел 19 августа. Согласно информации свидетелей, мужчина переходил трамвайные пути, и его сбил трамвай. Сообщается, что у пострадавшего раздроблены ноги.

На место ЧП оперативно выехали экстренные службы. О состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирской области в результате ДТП погибли четыре человека.

Видео: ВКонтакте / ЧП Ульяновск