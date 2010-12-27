В Ульяновске пьяный водитель сбил на обочине 4 человек

Один из пешеходов от полученных травм погиб.

В Ульяновске пьяный водитель сбил насмерть пешехода на обочине.

Смертельное ДТП произошло накануне вечером, 6 ноября, в селе Новая Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области. 41-летний водитель автомобиля ВАЗ 21120 в состоянии алкогольного опьянения пошел на обгон и не справился с управлением машины. Автомобиль вылетел на обочину, по которой шли люди.

Машина влетела в пешеходов, которые шли в попутном направлении. От полученных травм на месте ДТП скончался 54-летний мужчина. С травмами в больницу доставлены 57-летняя женщина, 12-летний мальчик и 8-летняя девочка. Женщине и мальчику потребовалась госпитализация. Девочке оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение домой.

ГИБДД выясняет все подробности аварии.

Фото:Piter.TV