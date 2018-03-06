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В Улан-Удэ в одной из квартир произошел взрыв из-за ручной гранаты: один человек погиб

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Появилось видео с места происшествия.

Сегодня, 6 марта, около 5 часов утра в одном из жилых домов в Улан-Удэ произошел взрыв: один человек погиб и один госпитализирован с тяжелыми травмами.

ЧП произошло на улице Чертенкова, 145 на первом этаже 2-этажного деревянного дома. В этой квартире проживает женщина с тремя детьми. Этой ночью она с подругой распивали спиртные напитки. Под утро к ним пришла два ранее судимых за тяжкие преступления мужчины. Хозяйка квартиры вышла к ним и увидела у одного из них ручную гранату. Испуганная женщина отступила в комнату, где была подруга и дети. Прогремел взрыв. 38-летний мужчина погиб на месте, второй, 43-летний, мужчина с тяжелыми ранениями был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Граната оказалось противопехотной ручной гранатой Ф-1. В домах обоих мужчин проводятся обыски. 

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Следствием проверяются все версии подрыва гранаты.

СУ СК РФ по Республике Бурятия

Видео: Следком

Теги: взорвалась граната , взрыв , криминал россии , новости регионов , улан-удэ
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

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