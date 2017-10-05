В Ульяновске парень отправил в нокаут девушку возле ночного клуба одним ударом

В соцсетях появилось видео инцидента и того самого удара.

Сегодня, 5 октября, в популярной социальной сети ВКонтакте по сообществам города Ульяновска разлетелось видео инцидента возле ночного клуба "Молоко" в центре Ульяновска.

На опубликованном видео, которое снял очевидец, записан конец нелицеприятного разговора между парнем с бутылкой пива и девушкой с сигаретой. По всей видимости, девушка чем-то не угодила оппоненту. Слышится голос парня: "Ты видела что твоя ...сделала?". На что девушка заплетающимся языком ответила: "А ты что? А ты что ударишь меня что ли?".

Затем события развиваются молниеносно. Девушка начинает прикуривать сигарету спичками. Парень аккуратно задувает спичку. Молодая особа швыряет спичку в лицо парню. Молодой человек наносит резкий удар оппонентке в лицо, та навзничь падает на асфальт. Очевидцы бросились к девушке на помощь, осудив попутно парня. На последних секундах видео видно, что девушка с помощью парней пытается встать. Что послужило причиной конфликта, и чем он закончился, доподлинно неизвестно.

Под размещенным видео сотни разгневанных комментариев. Досталось как парню, так и девушке.

Сегодня Piter.TV сообщал о страшных последствиях соседского конфликта между 22-летней матерью троих детей и ранее судимым 40-летним мужчиной в Бразилии. Молодая женщина записывала на видео ссору с соседом, в пылу которой мужчина достал пистолет и выстрелил в лицо девушке. От полученных ранений она позднее скончалась в больнице.

Видео: ВК, ЧП Ульяновск