Бразильянка сняла свою смерть на видео

В конце сентября 22-летняя женщина была доставлена в больницу с двумя огнестрельными ранениями в лицо и голову. Сейчас появилось жуткое видео, в котором злодей стреляет в Вильен Матеис.
У девушки был давнишний конфликт со своим 40-летним, ранее судимым, соседом. Очередную перепалку Вильен решила снять на видео, чтобы потом показать мужу. Какое-то время идет ссора. Мужчина несколько раз пытается уйти восвояси, но девушка вновь и вновь возвращает его к скандалу. В какой-то момент мужчина теряет самообладание, подходит почти вплотную к молодой женщине и достает пистолет. Раздается крик девушки, выстрелы, и запись прерывается.
Женщина, несмотря на все усилия медиков, скончалась от полученных ран. У нее осталось трое детей.
Видео: YouTube/REDE1000GRAU