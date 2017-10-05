Бразильянка сняла свою смерть на видео

22-летняя мать троих детей сняла на видео ссору со своим соседом, в конце которой мужчина дважды выстрелил в женщину. В интернете появилось видео скандала и убийства.

В конце сентября 22-летняя женщина была доставлена в больницу с двумя огнестрельными ранениями в лицо и голову. Сейчас появилось жуткое видео, в котором злодей стреляет в Вильен Матеис.

У девушки был давнишний конфликт со своим 40-летним, ранее судимым, соседом. Очередную перепалку Вильен решила снять на видео, чтобы потом показать мужу. Какое-то время идет ссора. Мужчина несколько раз пытается уйти восвояси, но девушка вновь и вновь возвращает его к скандалу. В какой-то момент мужчина теряет самообладание, подходит почти вплотную к молодой женщине и достает пистолет. Раздается крик девушки, выстрелы, и запись прерывается.

Женщина, несмотря на все усилия медиков, скончалась от полученных ран. У нее осталось трое детей.

Видео: YouTube/REDE1000GRAU