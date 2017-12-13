В Ульянке узбек пытался развратить 13-летнюю девочку

В Кировском районе Петербурга задержан очередной растлитель малолетних.

В Кировском районе правоохранительные органы задержали педофила, который приставал к 13-летней школьнице. Заявление на 25-летнего мигранта подала 32-летняя петербурженка.

Женщина обратилась в отделение полиции с жалобой на извращенца из Узбекистана. По ее сведениям, в 19 часов вечера 15 февраля мужчина подошел с неприличными намерениями к несовершеннолетней девочке. Инцидент произошел около парадной дома под номером 58 корпус 3 на проспекте Маршала Жукова. Пострадавшей оказалась дочь местной жительницы.

Подозреваемый по данному происшествию пойман. Фигурант дела передан представителям Следственного комитета. В отношении иностранца будет возбуждено уголовное дело.

