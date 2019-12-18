РФ выплатит компании компенсацию.

В "Укрнафте" сообщили о победе в споре с Россией в швейцарском суде. Москву обязали выплатить компании в качестве компенсации 44 млн. долларов. Столько фирма потеряла из-за утраченных в Крыму инвестиций. Она потеряла 16 автозаправочных станций и несколько административных помещений после воссоединения Крыма с Россией. Об этом рассказали "ТАССу " в пресс-службе организации.

От 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление РФ прокомментировали предприниматели

Также государству придется выплатить судебные издержки в размере 150 тысяч долларов. Постановление суда носит окончательный характер.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Укрнафта" от безнадеги хочет судиться с Россией в Гааге.

Видео: YouTube/Sveriges Domstolar