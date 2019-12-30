В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Огнём была охвачена площадь около тысячи квадратных метров. Сейчас пожар локализовали.

В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв и начался крупный пожар. Видео с с места происшествия было опубликовано в социальной сети "ВКонтакте".

По предварительной информации, сообщение о возгорании установки гидродепарафинизации дизельного топлива поступило в МЧС в 16:55. Огнём была охвачена площадь около тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 78 человек и 18 единиц техники, пожарный поезд. К 20:00 пожар удалось локализовать.

Известно об одном пострадавшем, его доставили в больницу. В администрации города заявили, что ЧП не представляет опасности для местных жителей. Следком проводит проверку по факту возгорания.

Ранее в Новосибирской области при пожаре в ТЦ погиб человек.