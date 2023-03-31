Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли четверых человек.

В Уфе в жилом доме произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 13 октября на улице Ладыгина. Поступило сообщение о взрыве газа с последующим возгоранием. Пламя охватило квартиру на втором этаже жилого дома. 20 жителей эвакуировались самостоятельно. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли четверых человек. Госпитализированы 66-летний мужчина с ожогами и 31-летняя женщина с осколочным ранением. В тушении огня участвовали 64 специалиста и 21 единица техники.

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Видео: МЧС России